Afyonkarahisar'da bir evin duvarına çarpan otomobil adeta düz duvara tırmandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen bir trafik kazasında kontrolden çıkan Tofaş otomobil çarptığı evin duvarına adeta tırmanıp dik bir şekilde durdu.

YAYINLAMA
Google News
Afyonkarahisar'da bir evin duvarına çarpan otomobil adeta düz duvara tırmandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen bir trafik kazasında kontrolden çıkan Tofaş otomobil çarptığı evin duvarına adeta tırmanıp dik bir şekilde durdu.

Kaza, Çay ilçesi Pınarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. yönetimindeki 03 SC 499 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya giren otomobil ardından bir evin bahçesindeki tek örgüleri aşıp evin duvarına çarparak dik bir şekilde durdu. Meydana gelen kazada sürücü Y.K. yaralandı. Yaralı sürücü sonrasında çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından dik bir şekilde duran otomobil ilginç bir manzara oluştururken, olay sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar'da bir evin duvarına çarpan otomobil adeta düz duvara tırmandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Polisten unutulmayacak jest: Kırklareli’nde çocuklara uçurtma şenliği düzenledi
Polisten unutulmayacak jest: Kırklareli’nde çocuklara uçurtma şenliği düzenledi
Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırma!
Belediye Başkanı tutuklandı! İhaleye fesat karıştırma!
Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!
Devrilen traktörün altında feci şekilde can verdi!
Okulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı
Okulda hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı
Son Haberler
Diyarbakır'da Güney Koreli turist, sıcak karşılamanın etkisiyle Müslüman oldu
Diyarbakır'da Güney Koreli turist, sıcak karşılamanın etkisiyle Müslüman oldu
Hacı adaylarının yolculuğu başladı: Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar
Hacı adaylarının yolculuğu başladı: Kutsal topraklara dualarla uğurlandılar
Hamaten Nedir? Hametan Ne İşe Yarar?
Hamaten Nedir? Hametan Ne İşe Yarar?
Yüksek kayalıklardan düşen çobanın hayatını helikopter kurtardı!
Yüksek kayalıklardan düşen çobanın hayatını helikopter kurtardı!
İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!
İşverenler dikkat! Sallama çay tartışması pahalıya patladı!
Bakan Yerlikaya dev operasyonu açıkladı! 47 ilde 237 gözaltı!
Bakan Yerlikaya dev operasyonu açıkladı! 47 ilde 237 gözaltı!
Çok Okunanlar
Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı
Ebru Şallı'nın eşi göz altına alında, kendisinin de göz altına alındı iddiaları için açıklama yaptı
Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi
Bingöl de cari açığı düşürecek kadar büyük demir cevheri keşfedildi
CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!
CHP'de koltuğa bir aday daha! Görevden kaçınmam!
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti!
İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Emine Küçükali İYİ Parti'den istifa etti!
FETÖ üyelerine operasyon! Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandılar!
FETÖ üyelerine operasyon! Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandılar!
Sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı
Sel suları önüne kattığı her şeyi alıp götürdü, o anlar kameraya böyle yansıdı
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi