Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyorDilan Koç kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Düzce Belediyesi Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtacakSokaklarda geziyordu! 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandıUstalık belgesini alamayan kuaförler için yeni imkanlar sağlanıyorKilis Valisi başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldıBakan Selçuk, "Okul öncesi eğitimi alan çocuklar akranlarından 2 yıl önde oluyor"SON DAKİKA! İzmir Foça'da düşen eğitim uçağının neden düştüğü beli oldu!Cinsel saldırı ve ölümle tehdit edilen Dilan Koç gözyaşları içinde yardım istedi: Ben ölmek istemiyorumAydın'da feci iş kazası! İlaçlama makinasına kolunu kaptırdı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde RSYK Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci, öğretmen ve velilerin desteği ile "Bolvadin Kültür Evi ve Yazarlık Atölyesi" kuruldu. Sınıfta kurulan atölyede Bolvadin'in yöresel kıyafetleri ile geçmişte kullanılan ev eşyalarının örnekleri sergilenmeye başlandı.

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Hayata geçirilen proje ile Türk milletinin köklü tarih ve birikimini gençlere yani geleceğe aktarmak olduğu belirtildi. Atölyede geçmişte kullanılan testi, gaz lambası, bağlama, kilim, hasır sepetler, kömürlü ütüler, bakır kaplar ve yöresel kıyafetler gibi araç gereçlerle eşyalar bulunuyor. Nostaljik radyolarla, eski telefonlarında bulunduğu atölyeyi gezenler adeta kendilerini geçmiş zamanda yolculuk ederken buluyor.

YENİ NESİL KÜLTÜRÜNÜ TANISIN

Amaçlarının tamamen kültürel mirası öğrencilere aktarmak olduğunu söyleyen Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mevlüt Özden, "Amacımız Bolvadin kültürüne dair kültürel objeleri okulumuzda toplayı aynı zamanda hem okulumuz hem de evimiz gibi yaşatmak ve yeni nesle kültürümüz aktarmaktır. O amaçlı bu sınıfımız oluşturduk. İnşallah ilerleyen günlerde Bolvadin halkından atölyemizde daha çok destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

Afyonkarahisar'da bulunan bir okulun sınıfında geçmişe yolculuk yaşanıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT