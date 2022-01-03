Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı

Edinilen bilgilere göre Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsü, soğuk havaların beraberinde getirdiği sis ve buzlanmanın etkisiyle Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl kavşağında devrildi.

Araçta bulunan 28 kişi kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve Jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlardan 2'sinin sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi.

AYNI KAVŞAKTA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Ayrıca kazanın yaşandığı kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada yaralananlardan Ali İhsan Taşpınar, hastanede gazetecilere, kavşakta iki aracın kaza yaptığını gördüklerini anlattı.

Yavaşladıkları sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün araçlarına çarptığını dile getiren Taşpınar, arkadan gelen midibüsün de kendilerinden sonra yan yattığını söyledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yaşar Güllü de buzlanmadan dolayı yolun çok kaygan olduğunu belirterek, "Önümde de kaza yapmış araçlar vardı. Arkadan gelen yolcu otobüsü de önündeki araçlara çarptı. Yolcu midibüsü de yolların kaygan olmasından devrildi." dedi.