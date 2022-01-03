2022 Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200690441Son dakika! Fenerbahçe açıkladı! Ferdi Kadıoğlu Milli takım tercihini yaptı!Athena grubunun yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı! 14 yaşındaki Gökhan Özoğuz'u görünce gözünüze inanamayacaksınız!Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralıSeç, beğen, al! Sözleşmesi sona erecek olan onlarca yıldız futbolcu serbest statüye geçecek! İşte o yıldız isimler2022 Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611434Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesi işgal altında kalan Suriyelilere, dalga geçer gibi "Ülkenize dönün, barış içerisinde yaşayın" çağrısında bulundu!Fulya ile Umudun Olsun ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2022 Pazartesi puan durumu | 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Meteoroloji bir güzel bir de kötü haber verdi! Sıcaklıklar artacak ama sağanak ve kar yağışı geliyor
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı

Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsünün kötü hava koşulları nedeniyle devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı

Edinilen bilgilere göre Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsü, soğuk havaların beraberinde getirdiği sis ve buzlanmanın etkisiyle  Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Gazlıgöl kavşağında devrildi.

Araçta bulunan 28 kişi kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve Jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlardan 2'sinin sağlık durumunu ağır olduğu öğrenildi. 

Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı

AYNI KAVŞAKTA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Ayrıca kazanın yaşandığı kavşakta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelirken 3 kişi yaralandı. 

Zincirleme kazada yaralananlardan Ali İhsan Taşpınar, hastanede gazetecilere, kavşakta iki aracın kaza yaptığını gördüklerini anlattı.

Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı

Yavaşladıkları sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün araçlarına çarptığını dile getiren Taşpınar, arkadan gelen midibüsün de kendilerinden sonra yan yattığını söyledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yaşar Güllü de buzlanmadan dolayı yolun çok kaygan olduğunu belirterek, "Önümde de kaza yapmış araçlar vardı. Arkadan gelen yolcu otobüsü de önündeki araçlara çarptı. Yolcu midibüsü de yolların kaygan olmasından devrildi." dedi.

Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı Afyonkarahisar'da can pazarı! Önce belediye midibüsü devrildi, sonra da zincirleme kaza: 3'ü ağır 31 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT