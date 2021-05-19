Afyonkarahisar'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da yaşanan kazada bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da yaşanan kazada trafik canavarı can aldı. Yasin Kiraz (18) idaresindeki 03 EA 235 plakalı otomobil, Battalgazi Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü Kiraz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kiraz'ın cesedi, incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KAYNAK: Anadolu Ajansı