Afyonkarahisar'da feci kaza! Servis minibüsü, otomobille çarpıştı: 17 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda meydana geldi.Musa Cumhur Ç. hakimiyetindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Halil A.'nın kullandığı 03 F 0295 otomobille bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan toplam 17 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.