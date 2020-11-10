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  3. Afyonkarahisar’da Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'inci dönümünde anıldı

Afyonkarahisar’da Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'inci dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'inci yıldönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da anma programı düzenlendi.

Afyonkarahisar’da Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'inci dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'inci yıldönümü nedeniyle Afyonkarahisar'da anma programı düzenlendi.

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma töreninde Atatürk Anıtı'na Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve siyasi parti temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Törende, 09.05'te Afyonkarahisar'ın çeşitli yerlerinde Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından sirenlerin çalınması ile birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal marşının okunmasıyla tören son buldu. Törene ayrıca daire müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.

Afyonkarahisar’da Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'inci dönümünde anıldı

Afyonkarahisar’da Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82'inci dönümünde anıldı



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