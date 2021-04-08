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  3. Afyonkarahisar'da tedbirler gevşetilince vaka sayısı bini aştı

Afyonkarahisar'da tedbirler gevşetilince vaka sayısı bini aştı

Afyonkarahisar'da gevşetilen önlemler neticesinde vaka sayıları bin 100'lere kadar çıktı. Vatandaşlar bu duruma rağmen sokakları doldurmaya devam etti.

Afyonkarahisar'da tedbirler gevşetilince vaka sayısı bini aştı

Koronavirüs vaka sayılarının yaklaşık bin 100'lere ulaştığı Afyonkarahisar'da, artan vaka sayılarına rağmen kentteki park ve bahçelerdeki doluluk oranları ise vatandaşların adeta tedbirleri kendi inisiyatifleri ile gevşettiklerini gözler önüne serdi.

KURALLARA UYMADILAR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs Türkiye risk haritasında Afyonkarahisar'daki vaka sayısı yüz binde 153'lere kadar tırmandı. Vaka sayısının ise nüfus oranlamasına göre yaklaşık bin 100 olarak kayıtlara geçtiği kentte hastanede yatan kişi sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Kentte bine yakın koronavirüs pozitif ya da temaslı kişinin ise evlerinde karantina da oldukları öğrenildi. Artan vaka sayılarına rağmen kent sokaklarındaki doluluk oranları ile birlikte park ve bahçelerdeki kalabalık ise adeta tedbirlerin vatandaşın kendi inisiyatifi ile gevşetildiğini gözler önüne serdi. Vakaların artmasında ise vatandaşlar yine vatandaşları suçlayarak bir çoğunun maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uymadıklarını belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da tedbirler gevşetilince vaka sayısı bini aştı

Afyonkarahisar'da tedbirler gevşetilince vaka sayısı bini aştı

Afyonkarahisar'da tedbirler gevşetilince vaka sayısı bini aştı

Afyonkarahisar'da tedbirler gevşetilince vaka sayısı bini aştı

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