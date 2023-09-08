Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'da dayıları ile arasında husumet olduğu öne sürülen şahıs dayılarını yol ortasında pompalı tüfekle katletti. Dehşet anlarına dair görüntüler bugün orta çıktı. Görüntülerde cinayet zanlısı şahsın iki dayısına tüfekle defalarca ateş ettiği görülüyor.

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Afyonkarahisar'daki dayı katliamının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı!

Dehşet görüntüleri Afyonkarahisar'da Erenler Mahallesi'nde kaydedildi.

Dayıları ile husumetli olduğu iddia edilen Zanlı E.S. yolda yürürken dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı.

Taraflar arasından başlayan kavga üzerine E.S. yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarını mermi yağdırdı. İbrahim Kazak boynundan aldığı mermi sonucu olay yerinde yaşamını yetirirken Kadir Kazak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Korkunç dayı cinayeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde, E.S., elindeki tüfekle dayısına ateş etmek isterken yere düşüyor. Etrafındaki kalabalık onu engellemek istese de engelleyemiyor.

Yerden kalkan E.S.'nin önüne diğer dayısı İbrahim Kazak geliyor ama o esnada tüfek bir anda ateş alıyor ve İbrahim Kazak boynundan vurulup olduğu yere yığılıyor.

Olay sonrasında iki yaralının yerde yattığı ve E.S.'nin yanlarından yürüyüp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

KAYNAK: İHA

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