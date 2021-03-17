Afyonkarahisar'daki Eber gölünde bir kez daha yangın çıktı

Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ve Çay ilçesi sınırlarında bulanan Eber Gölü’nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar çok geçmeden jandarma ekiplerinden yardım istedi.

MÜDAHALE EDİLEMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göl zemini yumuşak olduğu için yangına müdahalede bulunamadı.

Aynı gölge daha önceki zamanlarda da yangınlar meydana gelmiş ve kamışlar yangından zarar görmüştü. Yanan kamışlar bölgedeki birçok vatandaşın ekmek teknesi olurken, ihraç ile yüksek miktarlarda döviz girişi meydana gelmesine neden oluyordu.

Yangını çıkaranların kimliği henüz bilinmezken 3 bin metrekarelik sazlık alan yangında hasar gördü.



