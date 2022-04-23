Afyonkeş ne demek, TDK'ya göre Afyonkeş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Afyonkeş ne demek? Afyonkeş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi afyonkeş kelimesi. Peki afyonkeş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre afyonkeş nedir, afyonkeş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AFYONKEŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Afyonkeş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Afyonkeş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre afyonkeş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keyif için afyon yutan veya çeken, afyon tiryakisi olan kimse

