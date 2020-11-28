Afyonspor 2 - 2 Amed Sportif | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 12 haftada Afyonspor evinde Amed Sportif ile oynadığı maçta 2 - 2 berabere kaldı. İşte detaylar...

AFYONSPOR - AMED SPORTİF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Afyonspor ile Amed Sportif 12. haftada karşılaştı. Afyon Zafer Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başladı. Mücadele, Şeref Taştan tarafından yönetti. Şeref Taştan'ın yardımcılıklarını ise Hilmi Göktürk İmamoğlu ve Şaban Karaderili üstlendi. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynandı.

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Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Afyonspor - Amed Sportif maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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