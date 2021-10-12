Ağ İğnesi ne demek, TDK'ya göre Ağ İğnesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağ iğnesi ne demek? Ağ iğnesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağ iğnesi kelimesi. Peki ağ iğnesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağ iğnesi nedir, ağ iğnesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞ İĞNESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağ iğnesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağ iğnesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tahtadan veya plastikten yapılan, ağ örmekte kullanılan, iğ biçiminde alet

