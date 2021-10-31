Ağ Mantarlar ne demek, TDK'ya göre Ağ Mantarlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağ mantarlar ne demek? Ağ mantarlar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağ mantarlar kelimesi. Peki ağ mantarlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağ mantarlar nedir, ağ mantarlar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞ MANTARLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağ mantarlar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağ mantarlar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsan ve hayvanlarda hastalığa yol açan ve birçok türü içine alan ilkel bitkiler topluluğu

