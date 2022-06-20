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  3. Ağabeyinin cesediyle 3 gün boyunca yaşadı! Gerçekler, komşular kötü kokudan rahatsız olunca ortaya çıktı

Ağabeyinin cesediyle 3 gün boyunca yaşadı! Gerçekler, komşular kötü kokudan rahatsız olunca ortaya çıktı

Batman Gercüş'te, engelli kız kardeşi ile birlikte yaşayan Şehmus Önel, odasında ölü olarak bulundu.

Ağabeyinin cesediyle 3 gün boyunca yaşadı! Gerçekler, komşular kötü kokudan rahatsız olunca ortaya çıktı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, tek katlı bir dairede yaşayan Şehmus Önel ve engelli kız kardeşi Selime Daş'ın yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları rahatsız oldu. Kapıların çalınması üzerine kimseye ulaşamayan komşular, kardeşlerin akrabalarına ulaşarak endişelendiklerini dile getirdi. Eve girmeyi başaran akrabaları, Önel'i odasında ölü bir şekilde buldu.

ABİSİNİN CESEDİYLE 3 GÜN YAŞADI

Edinilen bilgiye göre, dışarıdan eve gelen Şehmus Önel, kız kardeşin Selime Daş'ı yatağına yatırdıktan sonra odasına girdi. Ekiplerin de çağırılması üzerine inceleme başlatılan evde, odasına girdikten sonra bir daha çıkmayan Şehmus Önel'in 3 gün önce vefat ettiği ortaya çıktı.

Yatağa bağlı bir şekilde engelli olan kız kardeşinin durumunun ise iyi oldu öğrenildi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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