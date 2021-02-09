Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu /Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği için “1342.02” kod olarak kullanılır iken Kalibrasyoncu (Elektriksel ve Elektronik Ölçü Aletleri Hariç) mesleği için “7311.18” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü Meslek Kodu “6210.01” olarak belirlenmiştir.

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