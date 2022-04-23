Ağaç Minesi ne demek, TDK'ya göre Ağaç Minesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaç minesi ne demek? Ağaç minesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağaç minesi kelimesi. Peki ağaç minesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağaç minesi nedir, ağaç minesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞAÇ MİNESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaç minesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağaç minesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mine çiçeğigillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kırmızı, mor çiçekli bir ağaççık (Lantana)

