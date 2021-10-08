Ağaç Nemi ne demek, TDK'ya göre Ağaç Nemi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaç nemi ne demek? Ağaç nemi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağaç nemi kelimesi. Peki ağaç nemi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağaç nemi nedir, ağaç nemi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ağaç nemi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ağaç nemi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AĞAÇ NEMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaç nemi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağaç nemi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaçta bulunan su miktarının, aynı ağacın mutlak kuru ağırlığına oranı

