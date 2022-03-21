Ağaç Sakızı ne demek, TDK'ya göre Ağaç Sakızı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaç sakızı ne demek? Ağaç sakızı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağaç sakızı kelimesi. Peki ağaç sakızı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağaç sakızı nedir, ağaç sakızı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞAÇ SAKIZI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaç sakızı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağaç sakızı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Reçine

