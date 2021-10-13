Ağaç Serçesi ne demek, TDK'ya göre Ağaç Serçesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaç serçesi ne demek? Ağaç serçesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağaç serçesi kelimesi. Peki ağaç serçesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağaç serçesi nedir, ağaç serçesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞAÇ SERÇESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaç serçesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağaç serçesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağ serçesi

