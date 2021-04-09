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  3. Ağacın yanına bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerinin durmasına neden oldu

Ağacın yanına bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerinin durmasına neden oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda tramvay durağı arkasında ağacın dibine valiz bırakıldı. Söz konusu valiz paniğe neden oldu. Ardından bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Ağacın yanına bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerinin durmasına neden oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvay durağı arkasında ağacın dibine bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Tramvay seferlerinin durmasına sebep olan valizin boş olduğu belirlendi.

Olay, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Parkı tramvay durakları arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay durakları arkasında ağacın dibinde şüpheli bir valiz gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, valizin çevresini güvenlik şeridine alarak yaya ve araç geçişlerine kapatırken tramvay seferlerine ise ara verildi. Daha sonra olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekiplerince fünye yerleştirilen valiz patlatıldı.

Uzaktan kontrollü olarak imha edilen valizin yapılan incelemede boş olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından geçişlere kapatılan alan tekrar yaya ve araç geçişine açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ağacın yanına bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerinin durmasına neden oldu

Ağacın yanına bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerinin durmasına neden oldu

Ağacın yanına bırakılan şüpheli valiz tramvay seferlerinin durmasına neden oldu

(İHA)

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