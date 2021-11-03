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Ağaçören ne demek, TDK'ya göre Ağaçören kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağaçören kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağaçören ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağaçören nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağaçören kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağaçören ne demek, TDK'ya göre Ağaçören kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaçören ne demek? Ağaçören TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ağaçören kelimesi. Peki Ağaçören ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağaçören nedir, Ağaçören kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞAÇÖREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaçören kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ağaçören kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aksaray iline bağlı ilçelerden biri

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