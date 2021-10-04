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Ağaçsı ne demek, TDK'ya göre Ağaçsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağaçsı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağaçsı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağaçsı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağaçsı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağaçsı ne demek, TDK'ya göre Ağaçsı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaçsı ne demek? Ağaçsı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağaçsı kelimesi. Peki ağaçsı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağaçsı nedir, ağaçsı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ağaçsı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ağaçsı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

AĞAÇSI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaçsı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağaçsı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağacı andıran, ağaca benzeyen, ağaç gibi, ağacımsı

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