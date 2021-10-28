Ağaçsıl ne demek, TDK'ya göre Ağaçsıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağaçsıl ne demek? Ağaçsıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağaçsıl kelimesi. Peki ağaçsıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağaçsıl nedir, ağaçsıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞAÇSIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağaçsıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağaçsıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaçla ilgili olan

- Ağaç türünden olan

