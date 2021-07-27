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Ağakişi isminin anlamı nedir, Ağakişi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ağakişi isminin anlamı; Saygılı adam, büyük adam. Bu içeriğimizde Ağakişi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ağakişi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ağakişi isminin anlamı nedir, Ağakişi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ağakişi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ağakişi ismi ne demek, Ağakişi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ağakişi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ağakişi İsminin anlamı nedir? TDK Ağakişi anlamı:

Saygılı adam, büyük adam. TDK'da bulunamamaktaıdr.

Ağakişi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmiyor.

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Ağakişi isminin kökeni:

Ağakişi ismi Arapça-Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Ağakişi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ağakişi isminin rengi:

Bordo

Ağakişi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 7 harf bulunmaktadır.

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Ağakişi isminin Harf Analizi Nedir ?

Ağakişi ismi 7 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ağakişi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ağakişi ismi 7 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Ğ : 9

A : 1

K : 14

İ : 12

Ş : 23

İ : 12

= 72 Ağakişi İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

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Ağakişi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ağakişi ismi 7 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ağakişi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   Ğ: 7   A: 1   K: 2   İ: 9    Ş: 1   İ: 9 = 30

3 0 = 3 Kader sayısıdır

Ağakişi isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

 

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