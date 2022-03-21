Ağcık ne demek, TDK'ya göre Ağcık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağcık ne demek? Ağcık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağcık kelimesi. Peki ağcık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağcık nedir, ağcık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞCIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağcık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağcık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Palmiyelerde çiçeklerin dibinin çevresindeki telli kın

