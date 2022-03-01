Agel ne demek, TDK'ya göre Agel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agel ne demek? Agel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agel kelimesi. Peki agel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agel nedir, agel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AGEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Agel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre agel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ

