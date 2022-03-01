Agel ne demek, TDK'ya göre Agel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kadın Giyim Modelist Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAhd-İ Atik ne demek, TDK'ya göre Ahd-İ Atik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik faturası açıklaması! Meskenlerde uygulanan tarife değişti, esnaflara indirim geliyor28 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star 3. eleme adayı kim oldu?Kademeli elektrik tarifesi en düşük, en yüksek kaç kw oldu? Kademeli tarifede kW sınırı ne kadar, kaç oldu 2022 ?Görüntü ve Ses Sistemleri Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKiev'de patlamalar durmuyor! Şehir Rus işgali altında!Agop ne demek, TDK'ya göre Agop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Agel ne demek, TDK'ya göre Agel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Agel ne demek, TDK'ya göre Agel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Agel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Agel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Agel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Agel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Agel ne demek, TDK'ya göre Agel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agel ne demek? Agel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agel kelimesi. Peki agel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agel nedir, agel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AGEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Agel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre agel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT