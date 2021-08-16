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Ağgül isminin anlamı nedir, Ağgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ağgül isminin anlamı; beyaz gül, ak gül demektir. Bu içeriğimizde Ağgül isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ağgül isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ağgül isminin anlamı nedir, Ağgül ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ağgül isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ağgül ismi ne demek, Ağgül ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ağgül isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ağgül İsminin anlamı nedir? TDK Ağgül anlamı:

Türk Dil Kurumunda Ağgül isminin anlamı bulunmamaktadır.

Ağgül İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ağgül ismi Kuran'da yer almamaktadır. 

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Ağgül isminin kökeni:

Ağgül ismi Türkçe+Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Ağgül isminde 647 kişi vardır.

Ağgül isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ağgül isminin rengi:

Buğday

Ağgül ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Ağgül isminin Harf Analizi Nedir ?

Ağgül ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

G : Dirençli, zor hayat dersleri

Ü : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Ağgül isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ağgül ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

Ğ : 9

G : 8

Ü : 26

L : 15

= 59 Ağgül İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

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Ağgül isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ağgül ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ağgül isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   Ğ: 7   G: 7   Ü: 3   L: 3 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Ağgül isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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