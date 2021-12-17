Türkiye'de milyonlarca çalışan ve ailelerini yakından ilgilendiren 2022 yılı asgari ücreti açıklandı. Gelir ve damga vergisinin kaldırıldığı asgari ücret 4 bin 253 TL 40 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırıldığı ifade edildi. Bu konu akıllara soru işareti yaratırken vatandaşlar internet arama motorlarında AGİ kaldırıldı mı 2022? Asgari ücretten AGİ kalktı mı? 2022 asgari ücret AGİ dahil mi? sorularına yanıt aramaya başladılar.

AGİ KALDIRILDI MI 2022? ASGARİ ÜCRETTEN AGİ KALKTI MI?

Asgari ücrete kadar olan kısım vergiden muaf tutulduğu için vatandaşlar 2022 yılı asgari ücretinde AGİ almayacaklar. Asgari ücretten AGİ kalkması hakkında konuşan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrete kadar olan kısım vergiden muaf olduğu için bu kısma kadar olan AGİ bulunmayacak. Üst gelir grubu için bakanlığın yapacağı çalışmayı bekleyeceğiz. Eğer AGi hesaplanan gelir vergisinden daha düşükse kişi ilgili ayda yararlanabilir diye bir yorum da var. Henüz burası net değil.

Asgari ücret sınırı belirliyor. Alabileceğiniz en düşük sınır. Asgari ücretin artışıyla birlikte taban ücret yükselecek. Diğer gelir gruplarında bu oranda artış olur mu, bu tamamen piyasanın koşullarına bağlı. İşletmenin durumuna işgücü maliyetlerini çevirebilmesine bağlı.

3 yıllık çalışanla yeni giren arasında bir kıdem farkı olur. Asgari ücretteki artışla bu kıdem farkının kalmayacağını düşünüyorum. Asgari ücretten kaynaklı zamlar ortaya çıkacaktır. Toplu iş sözleşmelerinde de bu artış oranı karşı tarafa iletilecektir. Diğer bütün iş gruplarını etkileyecektir."

2022 ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL Mİ?

2022 yılı asgari ücretinde AGİ'nin dahil edilmediğini söyleyebiliriz. Bu konuda resmi bir açıklama bulunmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söylemişti:

" 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından yola çıkılarak AGİ olmasa bile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışma yapacağı, bunu da kamuoyuna duyuracağı ifade ediliyor.

Ayrıca maaşı asgari ücretin üzerinde olan kişilere AGİ uygulanacağı belirtildi.

2022 AGİ TABLOSU

*Bekarlar için yeni AGİ: 402 TL

*Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz yeni AGİ: 481,5

*Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu yeni AGİ: 543

*Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu yeni AGİ: 603

*Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu yeni AGİ: 684

*Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu yeni AGİ: 684

*Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu yeni AGİ: 684

*Evli eşi çalışan ve çocuksuz yeni AGİ: 402

*Evli eşi çalışan 1 çocuklu yeni AGİ: 462

*Evli eşi çalışan 2 çocuklu yeni AGİ:522

*Evli eşi çalışan 3 çocuklu yeni AGİ:603

*Evli eşi çalışan 4 çocuklu yeni AGİ:643,5

*Evli eşi çalışan 5 çocuklu yeni AGİ:684