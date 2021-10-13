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Ağıl ne demek, TDK'ya göre Ağıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağıl kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağıl nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağıl kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağıl ne demek, TDK'ya göre Ağıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağıl ne demek? Ağıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağıl kelimesi. Peki ağıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağıl nedir, ağıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç
- Hale
- Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker

AĞIL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir keçi kokusu sarmış ağıllarda çobanlarla arkadaş oldum.

AĞIL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

AĞIL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- açık ağıl

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