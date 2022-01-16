Ağımlı ne demek, TDK'ya göre Ağımlı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağımlı ne demek? Ağımlı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağımlı kelimesi. Peki ağımlı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağımlı nedir, ağımlı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞIMLI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağımlı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağımlı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağımı olan (ayak)

