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Ağır Makineli ne demek, TDK'ya göre Ağır Makineli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağır Makineli kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağır Makineli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağır Makineli nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağır Makineli kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağır Makineli ne demek, TDK'ya göre Ağır Makineli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağır makineli ne demek? Ağır makineli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağır makineli kelimesi. Peki ağır makineli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağır makineli nedir, ağır makineli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞIR MAKİNELİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağır makineli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağır makineli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kundak üzerine oturtulmuş, mermisi özel boyutlarda olan, etkili ateş gücüne sahip tüfek veya top

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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