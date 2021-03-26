Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 3115.50
Meslek Adı : Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Makine Mühendisliği Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Tanımı : Üretimi ve montajı yapılan çeşitli türden ağır vasıtaların birini veya birkaçını, dokümanlar, araç imalat bildirisi, prosedür ve talimatlara göre kontrol eden, fren test standında bu vasıtaların ABS, ASR, fren kuvvetleri, ağırlık ve takograf türünden kontrollerini yapan, karayollarında aracın deneme sürüşünü gerçekleştiren, sürekli tekrar eden veya imalat birimleri tarafından düzeltilemeyen hatalar ile ilgili inceleme raporları hazırlayan ve bu işlemleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapan, motor çekişi, vitesler arası geçiş, direksiyon sistemi, debriyaj sistemi, fren sistemi, gaz verme sistemi, diferansiyel ve aktarma organlarının titreşim ve fonksiyon testleri, viraj savurma durumu, manevra kabiliyetinin kontrolü ve hidrolik sistemlerin sızdırmazlık kontrolü işlemlerini yapan kişidir.
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
s) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yaylı Çalgılar Kontrabas Sanat Dalı Öğretim Üyesi mesleği için “2312.08” kod olarak kullanılır iken Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni mesleği için “3211.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü Meslek Kodu “3115.50” olarak belirlenmiştir.