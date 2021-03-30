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Agit isminin anlamı nedir, Agit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Agit isminin anlamı; ağlamak eylemi demektir. Bu içeriğimizde Agit isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Agit isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Agit isminin anlamı nedir, Agit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Agit isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Agit ismi ne demek, Agit ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Agit isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Agit İsminin anlamı nedir? TDK Agit anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Agit isminin anlamı kullanılmamıştır.

Agit İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Agit ismi geçmemektedir.

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Agit isminin kökeni:

Agit ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Agit isminde kaç kişinin olduğu bilinmemektedir. 

Agit isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Agit isminin rengi:

Beyaz

Agit ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Agit isminin Harf Analizi Nedir ?

Agit ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

G : Dirençli, zor hayat dersleri

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

T : Hayalperest, tembel,

Agit isminin Numerolojisi Kaçtır?

Agit ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

G : 8

İ : 12

T : 24

= 45 Agit İsminin Numeroloji Toplamı 45’dir.

Agit ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Agit isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Agit isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

A: 1   G: 7   İ: 9   T: 2 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Agit isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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