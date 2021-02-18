Ağız mantarı, ağız bölgesinde meydana gelen enfeksiyonlardan kaynaklanan bir rahatsızlık olup özellikle son zamanlarda Kovid-19 sebebiyle yaygınlaşan maske kullanımı nedeniyle popülerliği oldukça artmış bir hastalık haline gelmiştir. Peki Ağız mantarı nedir? Neden olur? Bulaşıcı mıdır? | Ağız mantarı nasıl geçer? İşte detaylar...

AĞIZ MANTARI NEDİR? NEDEN OLUR?

Ağız mantarı, Tıp dilindeki adıyla oral candidiasis, ağızda bulunan yararlı ve zararlı bakterilerin dengesinin bozulmasıyla meydana gelen bir hastalık olup başlangıçta küçük ülserler şeklinde kendisini gösterir. Bu ülserler ağız mantarının temeli olmakla birlikte ağzın çeşitli bölgelerinde ve hatta diş etinde daha görülebilir.

En büyük sebebi vücudun dirençsiz kalması ve bağışıklık sisteminin zayıflaması olarak bilinir.

Bunun dışında bazı ilaçlar ağızdaki bakteri dengesini bozabilmekte, bu nedenle yan etki olarak ağız mantarına sebebiyet vermektedir.

Bebeklerde görülen ağız mantarının ise emzirme kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Annenin meme ucundaki bakteriler, bebeklerin ağzında mantar oluşunu tetikler.

Yapılan son araştırmalarda, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle, önlem olarak kullanılan maskelerin uzun süre ağızda kalmasının da bu bölgedeki hava sirkülosyonunu bozarak zararlı bakteri oluşumunu etiklediği ve mantar oluşumunu kolaylaştırdığı tespit edildi.

AĞIZ MANTARI BULAŞICI MIDIR?

Ağız mantarı, kişiden kişiye ve diğer organlara kolayca bulaşabilmektedir. Bunun önüne geçmek için ağız temizliğine dikkat edilmeli ve ağız mantarına sahip kişilerin kullandığı kişisel ürünler kullanılmamalıdır. Diğer organlara bulaşmasını önlemek için ise mutlaka tedavi edilmelidir.

AĞIZ MANTARI NASIL GEÇER?

Ağız mantarının tedavisi oldukça kolay ve evde uygulanabilecek yöntemlerle mümkündür. Ancak bağışıklık sisteminin düşük olduğu kişilerde bu süreç biraz uzayabilir ve mantar kendisini tekrar edebilir.

Öncelikle bir doktora muayene olunmalıdır. Doktorlar genelde nistatin veya mikonazol içeren damla, jel veya pastil tedavisi uygular.

Bunun dışında hastaya, ağız çevresini yıkayabileceği ve sonrasında yutulan topikal bir oral süspansiyon tavsiye edilebilir.