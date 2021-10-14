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Ağız Ünlüsü ne demek, TDK'ya göre Ağız Ünlüsü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağız Ünlüsü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağız Ünlüsü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağız Ünlüsü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağız Ünlüsü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağız Ünlüsü ne demek, TDK'ya göre Ağız Ünlüsü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağız ünlüsü ne demek? Ağız ünlüsü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağız ünlüsü kelimesi. Peki ağız ünlüsü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağız ünlüsü nedir, ağız ünlüsü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞIZ ÜNLÜSÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağız ünlüsü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağız ünlüsü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan geçmesi ile oluşan ünlü, ağızsıl ünlü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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