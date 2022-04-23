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Ağız Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Ağız Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ağız Ünsüzü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ağız Ünsüzü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ağız Ünsüzü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ağız Ünsüzü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ağız Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Ağız Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağız ünsüzü ne demek? Ağız ünsüzü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağız ünsüzü kelimesi. Peki ağız ünsüzü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağız ünsüzü nedir, ağız ünsüzü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AĞIZ ÜNSÜZÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağız ünsüzü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağız ünsüzü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan geçmesi ile oluşan ünsüz

AĞIZ ÜNSÜZÜ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- b, c, ç, d, f, g, ğ, j, k, l, r, s, ş.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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