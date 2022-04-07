Ağızcıl ne demek, TDK'ya göre Ağızcıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağızcıl ne demek? Ağızcıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağızcıl kelimesi. Peki ağızcıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağızcıl nedir, ağızcıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞIZCIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağızcıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağızcıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağızla ilgili olan, oral

