Ağnamak ne demek, TDK'ya göre Ağnamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ağnamak ne demek? Ağnamak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ağnamak kelimesi. Peki ağnamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ağnamak nedir, ağnamak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AĞNAMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ağnamak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ağnamak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayvan, yere yatıp yuvarlanmak

