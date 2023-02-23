Agon Sadiku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Sadiku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agon Sadiku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agon Sadiku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agon Sadiku 10 Mart 2003 tarihinde Raahe şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agon Sadiku Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Agon Sadiku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Agon Sadiku'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agon Sadiku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agon Sadiku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agon Sadiku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agon Sadiku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında FC Honka

Agon Sadiku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agon Sadiku şuan FC Honka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Agon Sadiku Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJS Hämeenlinna, HJK Helsinki

Kosova takımında 18 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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