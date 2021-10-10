Agraf ne demek, TDK'ya göre Agraf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agraf ne demek? Agraf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agraf kelimesi. Peki agraf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agraf nedir, agraf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Agraf kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Agraf kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agraf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Agraf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre agraf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kopça

