Agrafi ne demek, TDK'ya göre Agrafi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agrafi ne demek? Agrafi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agrafi kelimesi. Peki agrafi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agrafi nedir, agrafi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Agrafi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Agrafi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agrafi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Agrafi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre agrafi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazma yitimi

