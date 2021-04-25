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Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Fethiyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Fethiyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Ağrı 1970 Spor - Fethiyespor maçının skoru ne?

Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Ağrı 1970 Spor  Fethiyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Ağrı 1970 Spor Fethiyespor Maçının Hakemleri
Cihan Ataş(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Dereli(dördüncü Hakem)

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
95. Kadri Çakı, 77. Seyit Gazanfer, 87. Berk Kal, 6. Ahmet Altınay, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 25. Muhammed Furkan Özhan, 24. Mert Yıldırım, 18. Ercan Çapar, 11. İbrahim Kongur, 9. Önder Selimoğlu

Yedekler
55. Resul Adıyaman, 99. Muhammed Furkan Dağabakan, 8. Yusuf Metin Kaya, 7. Fırat Kaya, 65. Savaş Oday

Teknik Sorumlu
Mustafa Kalafatoğlu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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FETHİYESPORFethiyespor

Fethiyespor İlk 11
1. Halil Kaşlı, 48. Erkan Kapar, 89. Hayrullah Çelik, 77. Tahir Kurtuluş, 3. Hüseyin Rüzgar, 6. Berkay Öztuvan, 20. Fatih Somuncu, 8. Cemal Şener, 99. Anıl Arıcıoğlu, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 54. Yasin Uzunoğlu

Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 23. Serhat Mutlu, 66. Oğuzhan Bayram, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 17. Murat Berkan Demir

Teknik Sorumlu
Enver Ataçocuğu

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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