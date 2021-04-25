Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Fethiyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Fethiyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Ağrı 1970 Spor - Fethiyespor maçının skoru ne? Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ağrı 1970 Spor Fethiyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Ağrı 1970 Spor Fethiyespor Maçının Hakemleri

Cihan Ataş(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Dereli(dördüncü Hakem)

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

95. Kadri Çakı, 77. Seyit Gazanfer, 87. Berk Kal, 6. Ahmet Altınay, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 25. Muhammed Furkan Özhan, 24. Mert Yıldırım, 18. Ercan Çapar, 11. İbrahim Kongur, 9. Önder Selimoğlu



Yedekler

55. Resul Adıyaman, 99. Muhammed Furkan Dağabakan, 8. Yusuf Metin Kaya, 7. Fırat Kaya, 65. Savaş Oday



Teknik Sorumlu

Mustafa Kalafatoğlu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fethiyespor

Fethiyespor İlk 11

1. Halil Kaşlı, 48. Erkan Kapar, 89. Hayrullah Çelik, 77. Tahir Kurtuluş, 3. Hüseyin Rüzgar, 6. Berkay Öztuvan, 20. Fatih Somuncu, 8. Cemal Şener, 99. Anıl Arıcıoğlu, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 54. Yasin Uzunoğlu



Yedekler

22. Kubilay Tim Mert Akış, 23. Serhat Mutlu, 66. Oğuzhan Bayram, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 17. Murat Berkan Demir



Teknik Sorumlu

Enver Ataçocuğu



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

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