Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Ağrı 1970 Spor ve Fethiyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Ağrı 1970 Spor sahasında Fethiyespor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Ağrı 1970 Spor - Fethiyespor maçının skoru ne?
Ağrı 1970 Spor, Fethiyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Ağrı 1970 Spor Fethiyespor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Vali Lütfü Yiğenoğlu - Ağrı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Ağrı 1970 Spor Fethiyespor Maçının Hakemleri
Cihan Ataş(hakem), Mehmet Vargün(1. Yardımcı Hakem), Sabri Üstünel(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Dereli(dördüncü Hakem)
Ağrı 1970 Spor İlk 11
95. Kadri Çakı, 77. Seyit Gazanfer, 87. Berk Kal, 6. Ahmet Altınay, 88. Cengizhan Bayrak, 5. Can Morgül, 25. Muhammed Furkan Özhan, 24. Mert Yıldırım, 18. Ercan Çapar, 11. İbrahim Kongur, 9. Önder Selimoğlu
Yedekler
55. Resul Adıyaman, 99. Muhammed Furkan Dağabakan, 8. Yusuf Metin Kaya, 7. Fırat Kaya, 65. Savaş Oday
Teknik Sorumlu
Mustafa Kalafatoğlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Fethiyespor İlk 11
1. Halil Kaşlı, 48. Erkan Kapar, 89. Hayrullah Çelik, 77. Tahir Kurtuluş, 3. Hüseyin Rüzgar, 6. Berkay Öztuvan, 20. Fatih Somuncu, 8. Cemal Şener, 99. Anıl Arıcıoğlu, 11. Hakan Yakup Jacoues Horzum, 54. Yasin Uzunoğlu
Yedekler
22. Kubilay Tim Mert Akış, 23. Serhat Mutlu, 66. Oğuzhan Bayram, 18. Mehmet Sacit Yolcu, 17. Murat Berkan Demir
Teknik Sorumlu
Enver Ataçocuğu
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor