Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları son günlerde gündemde yer alıyor. Vatandaşlar Ağrı Belediye Başkanı'nın biyografi bilgilerini merak ettiler. Peki, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Savcı Sayan'ın biyografisi...

AĞRI BELEDİYE BAŞKANI SAVCI SAYAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, SAVCI SAYAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Savcı Sayan, 1971 yılında Ağrı'nın Tutak ilçesinde doğdu. 24 çocuklu ailenin 12. çocuğu olan Sayan, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından lisans eğitimini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Bir dönem öğretmenlik yapan Sayan, ulusal kanallarda yorumculuk yaparken, bölgedeki töre cinayetleri üzerine yazdığı makaleler de çeşitli gazetelerde yayınlandı.

Sayan, gençlik üzerine kitaplar kaleme aldı. 1996-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl ve ilçe gençlik kollarında MYK üyeliği görevini üstlendi. 1999 ve 2004 yerel seçimleriyle birlikte CHP'den Tutak Belediye Başkan adayı oldu. 2015 yılına kadar siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisinde devam eden Sayan, 2015 yılında AK Parti'ye geçti ve İzmir'den milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi. 2019 Türkiye yerel seçimleri'nde AK Parti'den Ağrı belediye başkan adayı oldu ve seçildi.

Tarım ve inşaat sektörüyle de uğraşan Sayan, evli ve bir çocuk babasıdır.