Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 4 tane annesi olduğunu öğrenenler kulaklarına inanamadı! Annelerini görenler şaşkına döndü!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabını aktif kullanan siyasiler arasında yer alıyor. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan ve söyledikleriyle haberlere manşet olan Sayan, bu defa Anneler Günü paylaşımıyla takipçilerini şaşkına çevirdi. 4 annesi olduğunu söyleyen ve ikisi ile fotoğraf çekilen Sayan'a "Her anneye sizin gibi evlat nasip olsun" şeklinde yorum geldi.

"BABAMIN 4 HANIMI VARDI"

Savcı Sayan paylaşımında, "Rahmetli babam dört evliydi iki annemiz rahmetli oldu Allah,kalan iki annemi başımızdan eksik etmesin.Annelerimin şahsında başta şehit anneleri,Diyarbakır anneleri,Eren Bülbül’ün annesi olmak üzere bütün annelerin anneler gününü yürekten kutluyorum.Allah kimseyi anasız bırakmasın" ifadelerine yer verdi.