Oluversin Gari filmi oyuncuları kimlerdir, Nerede çekildi? Oluversin Gari filmi kadrosuAğrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!Kalp Yarası 4. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 4. bölüm canlı izleAnnesi cenaze aracının önüne yattı, yakınları gözyaşı döktü! 3,5 yaşındaki Doruk'un ölümü kahrettiAşkın Tarifi 7. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 7. bölüm canlı izleJosef de Souza, Alex Teixeira'yı ikna etmek için yeni bir görüşmede bulundu!Kahraman Babam 7. bölüm final full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam final canlı izleOnur Alp Eker'in ölümüne ilişkin otopsi raporu ortaya çıktı! Arı iğnesi detayı dikkat çektiMahrem 5. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Mahrem 5. bölüm canlı izle2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Ağrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!

Ağrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!

Ağrı dağında zirveye tırmanmak için yola çıkan ancak yoğun sis ve tipi nedeniyle kaybolan 4'ü yabancı uyruklu 5 sporcu dağcılar tarafından kurtarıldı.

Ağrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!

Van’dan Ağrı’ya giden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve beraberindeki dağcı grup, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanırken yoğun sis ve tipiye yakalandı. O sırada başka bir grup dağcı ekip zirveye ulaşıp inişe geçti. 4200 kampına doğru yürürken başka gruptan 2 dağcının yoğun sis nedeniyle kaybolduğunu öğrenen dağcılar kaybolan kişileri aramaya başladı.

Ağrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!

ARAMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

Vadi Doğa Sporları Kulübü ve aynı zamanda NAS-SAR Arama Kurtarma üyesi de olan Ömer Demez, Ferhat Başdinç, Zeki Şahbaz ile dağcı Cuma Saltık, dört kişilik bir tim oluşturarak kayıp 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.
Etkisini artıran sis ve tipide arama yapan ekip, 2 saatlik çalışmanın ardından kısa süreli havanın açmasıyla 2 dağcının dışında yine o bölgede bulunan 3 başka kafiledeki sporcuyu daha buldu. 

Ağrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan 4'ü yabancı uyruklu 5 yabancı sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Bu bölgede havanın ani değişimleri ile sıklıkla bu tarz durumlara rastlanıldığını ifade eden yetkililer, buraya gelen sporcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ağrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT