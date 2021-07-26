Ağrı dağına tırmanırken kaybolan 5 sporcu bulundu!

Van’dan Ağrı’ya giden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez ve beraberindeki dağcı grup, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanırken yoğun sis ve tipiye yakalandı. O sırada başka bir grup dağcı ekip zirveye ulaşıp inişe geçti. 4200 kampına doğru yürürken başka gruptan 2 dağcının yoğun sis nedeniyle kaybolduğunu öğrenen dağcılar kaybolan kişileri aramaya başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 2 SAAT SÜRDÜ

Vadi Doğa Sporları Kulübü ve aynı zamanda NAS-SAR Arama Kurtarma üyesi de olan Ömer Demez, Ferhat Başdinç, Zeki Şahbaz ile dağcı Cuma Saltık, dört kişilik bir tim oluşturarak kayıp 2 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Etkisini artıran sis ve tipide arama yapan ekip, 2 saatlik çalışmanın ardından kısa süreli havanın açmasıyla 2 dağcının dışında yine o bölgede bulunan 3 başka kafiledeki sporcuyu daha buldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan 4'ü yabancı uyruklu 5 yabancı sporcunun sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Bu bölgede havanın ani değişimleri ile sıklıkla bu tarz durumlara rastlanıldığını ifade eden yetkililer, buraya gelen sporcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.