Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü'nden, Şeyma Güzel Dilmaç için taziye mesajı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Şeyma Güzel Dilmaç için taziye mesajı yayımladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, yayınladığı mesajında, "Tutak ilçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Şeyma Güzel Dilmaç ve ailesinin içerisinde bulunduğu araç, Erzurum'un İspir ilçesinde trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Şeyma Güzel Dilmaç'ın ölümü bizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden meslektaşımız Şeyma Güzel Dilmaç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Ayrıca kazada yararlanan meslektaşımız Şeyma Güzel Dilmaç'in eşi sürücü Muhammet Dilmaç, çocukları Ravza Dilmaç, öğretmenin kız kardeşi Büşra Güzel ve İsmail Dilmaç'e acil şifalar dilerim" dedi.