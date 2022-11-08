Ağrı Tutak'taki feci kazadan acı haber! Ölenlerin sayısı yükseldi

Ağrı'nın Tutak ilçesi girişinde dün saat13.34'de feci bir kaza meydana geldi. 34 EG 1164 plakalı yolcu otobüsü, bir pancar yüklü iki TIR'a çarptıktan sonra alev aldı. Alevler kısa sürede otobüsü sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken kazada yaralananlar 2'si ağır 18 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise 7 kişi kazada hayatını kaybetti. Yaralılardan 17'si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Kazada ağır yaralanan kişilerden olan Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Muhlise Işık (77) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Işık'ın da yaşamını yitirmesiyle feci kazada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.