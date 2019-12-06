Ağrı'da 3 terörist etkisiz etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı Tutak ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, İl Emniyet Müdürlüğünce de destek verilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kasım ayında 131 terörist etkisiz hale getirildi"

2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi