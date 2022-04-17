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  3. Ağrı'da kahreden kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti!

Ağrı'da kahreden kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti!

Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı'da kahreden kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti!

Ağrı'da ev eşyası yüklü kamyonun şarampole yuvarlanarak ağaçlara çarpması sonucu 4'ü aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü mevkisinde M.U. yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyon şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağaçlara çarpan kamyondaki sürücüyü kurtaran ekipler, anne, baba ve 2 çocuğunu da bölgeye yönlendirilen vinçle sıkıştıkları araçtan çıkardı. Kontrollerde kamyonda sıkışan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağrı'da kahreden kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti!

Ağır yaralı haldeki sürücü M.U. da kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kamyonun şarampole devrilme anı bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda kamyonun şarampole devrildiği ve sonrasında çıkan duman görülüyor.

Ağrı'da kahreden kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti!

Eleşkirt Devlet Hastane morgundan yakınlarınca teslim alınan 4 kişinin cenazesi, Ağrı ve Eleşkirt belediyelerinin cenaze nakil araçlarıyla Tutak ilçesine getirildi.

Baba Bahattin (32), anne Leyla (32) ve çocukları Bargıran (5) ile Menesa Özkaya'nın (3), cenazeleri için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Cenazeler, ilçeye bağlı Dikbıyık köyüne getirildi.

Ağrı'da kahreden kaza! 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti!​​​​​​​

4 cenaze köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Bülent Duru da cenaze törenine katıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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