Ağrı’da kar yağışı "vatandaşlar 2018 yılına kar yağışı ile veda ediyor"

Ağrı'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, vatandaşlar 2018 yılına kar yağışı ile veda ediyor.

Ağrı'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava sabahleyin yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler başta olmak üzere il genelinde yağan kar çok sayıda köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekipleri köylere ulaşımın sağlanması için yol açma çalışması başlattı. Etkisini artırarak devam eden kar trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken kent beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan Siyabent Çıkmaz adlı vatandaş, 2018 yılına kar ile veda ettiklerini söyledi. Ağrı'da 6 ay boyunca kış yaşandığını belirten Çıkmaz, "Bizim memleketin hali böyledir. 6 ay kar altında kalıyoruz. Köy yolları hepsi kapanmış karda lapa lapa yağıyor. 2 gündür kar yağıyor. Yeni yıla karla gireceğiz" dedi.

Kent genelinde kar etkisini artırarak devam ediyor.